Kauza Masaryk? Vadí mi, že se všichni vztekají až teď, nominace byly známé měsíc, říká Táborský

dnes | Připadá mi komický, že se to řeší teď, nominace na České lvy jsou známy asi měsíc, začalo se to řešit až po tom úspěchu. Konkurence v té špičce byla i letos velká, možná proto je mnohým líto, že neposbírali ty ceny oni, říká Herec Miroslav Táborský, který je také členem České filmové a televizní akademie. V současné době pracuje na Cyklu ČT Národní klenoty, který mapuje památky aspirující na zápis do seznamu Unesco. Jsou to třeba Luhačovice, Terezín i industriální památky Ostravy. Táborský hraje také v Divadle Járy Cimrmana a zahrál si i ve všech zfilmovaných scénářích Zdeňka Svěráka.