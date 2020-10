Je to mezi mnou a Miroslavem Janstou, ostatní jsou jen do počtu. Stojí před soudem a zvolil strategii, jak se z toho vyvázat, říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Před volbami, ve kterých usiluje o další mandát, čelí ostré kampani svých kritiků v čele se šéfem České unie sportu. Je to politik a je to s ním složité. Je to za hranou fair play, koukám jako blázen, dodává.