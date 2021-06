Ceny průměrných bytů dolů nepůjdou, poptávka pořád stoupá. Cena bytů za posledních pět let se v Praze zdvojnásobila. Nejde o investiční byty, ale o to, že je bytů ohromný nedostatek. Jediné, co zlevní, budou předražené byty za 130 tisíc za m². Český stavební zákon patří k nejhorším, co na světě existují, potřebuje radikální řez, říká generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec.