Koronavirus je počátek problémů duševního zdraví, je tu velké riziko domácího násilí, sklízíme teď to, jak jsme se na krizi nepřipravili. Většina národa se o duševní zdraví nezajímala, teď je ten tlak může složit, říká klinický psycholog a psychoterapeut Radek Ptáček. Oproti jaru zmizela jakákoliv vize, to nás uvádí do beznaděje. Covid je největší sociální experiment v dějinách, dodává.