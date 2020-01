Parodie na naše logo jsou super, provokace byla součást zadání. Že to někdo bude spojovat s kokainem, nás nenapadlo, záměr to nebyl. Nečekali jsme, že se během jednoho večera naše logo dostane do profilovky největšího e-shopu v zemi. Že se o logu mluví, je dobře, říkají autoři nového vizuálního stylu Prahy 3 Barbora Micajová a Jakub Vaněk. Radnice za design loga zaplatila 350 tisíc korun.