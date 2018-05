Meghan je nejstarší královská nevěsta, herečkou už nebude jen před kamerou, říká Forejt

dnes | Meghan se v sobotu stane královskou výsostí, je to pošesté, co Američanka vstupuje do sňatku s evropským aristokratem, členkou britské královské rodiny bude napořád. Na rozdíl od svatby prince Williama, v sobotu nebude přítomen diplomatický sbor, ani státníci Mayová, Trump nebo Obama, říká Jindřich Forejt, expert na britskou královskou rodinu a bývalý šéf protokolu Kanceláře prezidenta republiky k svatbě prince Harryho a Meghan Markle. Dodává, že britští princové si už nevybírají nevěsty podle původu nebo vzdělání.