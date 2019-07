Měli jsme pocit, že jsme s ním. Formanův odchod jsme těžce prožívali, říká Třeštíková

dnes | Ve střižně jsme s ním vlastně byli pořád v kontaktu. Doufala jsem, že ten film uvidí, líčí režisérka Helena Třeštíková, spoluautorka střihového dokumentu Forman vs. Forman, který vstupuje do tuzemských kin. On měl cit pro pravý život a dokázal v obyčejných lidech objevit hrdiny. Právě tenhle cit pro lidskou jedinečnost byl možná zdrojem jeho úspěchu, míní Třeštíková. Forman intenzivně prožíval svobodu. Zaujalo mě, jak byl nezdolný a překonal všechny problémy, a že jich nebylo málo, dodává.