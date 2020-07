V Praze je mafie poskytovatelů Airbnb, jsou to často cizinci, kteří v těch domech nikdy nebyli. Snaha politiků o regulaci je jen mediální hra, nikde není zmíněno, jak by měla konkrétně vypadat, říká Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Nepotřebujeme další zákony proti Airbnb, měly by se vymáhat ty, co platí teď, dodává.