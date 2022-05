Mikloš: Svět Ukrajině pomůže, na rozdíl od Ruska. Peníze jí ale poskytne s podmínkou

„Ukrajinská ekonomika se po válce dostane zpět do pěti let. Ruské to bude trvat nejmíň jednou tak dlouho,” říká Ivan Mikloš, poradce Národní rady pro obnovu Ukrajiny. „Použití peněz ze Západu na obnovu země bude podmíněné. Bude jasně dané a následně kontrolované, na co se mohou použít. Pomoc Ukrajině není jen o penězích, ale i o reformách. S obnovou se ovšem musí začít co nejdřív,” dodává.

