Mladí lidé trpí záchvaty paniky, jsou pod velkým tlakem, mají pocit, že selhávají, říká Salomonová

dnes | Druhá nejčastější příčina smrti do 34 let jsou sebevraždy, mladí jsou náchylnější k duševním onemocněním, počet diagnóz u této generace narůstá, je na ně velký tlak, i ze sociálních sítí, kde vidí jen úspěchy ostatních, říká Marie Salomonová z organizace Nevypusť duši. Deprese a záchvaty paniky řeší podle ní mnoho mladých alkoholem, v Česku se na to prý pohlíží jako na smysluplné trávení času. Dodává, že mladé stíhá stále častěji syndrom vyhoření, se svou organizací se je snaží naučit, jak proti němu bojovat a jak zvládat stres.