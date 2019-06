Napadený Jakl: Vyhrožují mi smrtí. Útok na Feriho byl jiný, já to nikde nevytruboval

dnes | Cítím vůči sobě nenávist, terčem výhrůžek jsem dlouhodobě, první útok byl určitě politicky motivovaný, říká člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, kterého do funkce nominovala SPD. Po útoku v pražském metru prý následoval další v hotelu ve Zlíně. Při snídani mě někdo praštil do zad a sprostě mi nadával, tvrdí Jakl. Byl to typově někdo, kdo považuje člověka jakkoliv spojeného s SPD za vhodného k bití. Veřejně budu působit dál, neumím si představit, že bych se začal chovat jinak, dodává radní.