Naše svoboda sípe a dusí se, vzali nám naše životy, jsme svíráni regulacemi, říká Langer

dnes | Administrativa nám vzala naše životy a vytrhala je z kořenů, zavřená hospoda na vesnici je symbolem, naše společnost se za poslední čtyři roky strašně proměnila, jsme svíráni regulacemi, příkazy, zákazy, rozkazy a omezeními, říká bývalý ministr vnitra Ivan Langer /ODS/ ke kritice na současnou vládu a dodává, že na malých městech se kvůli EET či zákazu kouření zavírají obchody a hospody, což jsou prý věci, které nemají pouze konkrétní podobu, ale mají esenciální podstatu toho, jak jsme žili a z čeho jsme vzešli. V případě, že by ODS po podzimních volbách šla do koalice s Andrejem Babišem a hnutím ANO, tak by Ivan Langer podle svých slov svoji stranu definitivně opustil.