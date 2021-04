Děravý lockdown vedl přesně tam, kam jsme očekávali. Školy otevíráme v situaci, která není ideální, řada zemí by si to nedovolila. Potřebu otevřít obchody s dětským oblečením lidsky chápu, říká epidemiolog a člen poradní skupiny MeSES Rastislav Maďar. Neuspěchat rozvolňování bude velmi důležité. Pokud se to podaří, tak se do léta dostaneme do situace, kdy už nebudeme tmavá skvrna na mapě, míní.