Nebyly zvoleny osobnosti, které by garantovaly to, co zákon předjímá, tedy hlídat, aby ČT vysílala objektivně a vyváženě, kritizuje volbu nových členů Rady ČT místopředsedkyně volebního výboru Miroslava Němcová z ODS. Radními se stali Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha. Zafungovala koalice ANO, KSČM a SPD. ČSSD se spokojila s Jiřím Šlégrem a pak ji to přestalo zajímat, dodává.