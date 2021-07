„Nejtěžší bylo celé to zorganizovat, ujet to byla už jen třešnička na dortu, která trochu bolela,” říká po absolvování více než 3 400 kilometrů Ondřej Zmeškal. Před deseti lety definitivně přišel o zrak, teď se ale stal prvním nevidomým sportovcem, který na tandemovém kole ujel trasu slavného závodu. Hlavním cílem bylo vybrat co nejvíce peněz na podporu nevidomých dětí.