Diskuze se bohužel smrskla na to, že v nouzovém stavu jde jen o ochranné pomůcky. Jde ale i o nasazení hasičů nebo armády. Nouzový stav nemá platit rok, ale těch 14 dní navíc mělo být vyplněno přípravou na to, co bude potom, říká hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek z ČSSD. To, že je nouzový stav zbytečný, si myslí jen určitá část lidí a ti ostatní tak nadšení z uvolňování opatření nejsou, dodává.