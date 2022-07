Nové snímky vesmíru? Vyfocená oblast je o velikosti tenisového míčku, říká astronom

Zajímají nás menší snímky. Je pro nás důležité si to co nejvíc zvětšit, abychom tam viděli co nejvíce galaxií, vysvětluje ředitel Astronomického ústavu Akademie věd Michal Bursa. Vidíme i dovnitř galaxií, tolik nových dat je výzva zpracovat. Jako astronomové máme velkou neznámou, jak to po velkém třesku probíhalo, Webbův teleskop nám představí neznámou oblast vzniku vesmíru, dodává.

