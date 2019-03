Novotný: V Dejvicích spí každej s každým, dvoukolově doma a venku, jako ve fotbale

dnes | Vtip vidím skoro ve všem, mám rád, když zasáhne i pravdu, střílím ale i do vlastního hnízda a ještě mám nějaké zábrany, Dejvice baží po sebeironii, nikdy se netajily tím, že si ze sebe umí udělat srandu, říká herec David Novotný, který v divadle strávil přes 18 let a je k vidění i v seriálu ČT Zkáza Dejvického divadla. Nikdy jsem nestál o to být kultovní, s Dejvicemi jsem se musel rozloučit, byl to rozchod z rozumu, stýská se mi po prastarých Dejvicích, které si teprve získávaly diváky, vysvětluje.