Objímal bych se, až bych zanikl, ve vězení bych byl určitě oblíbený, říká autor bestsellerů Hartl

dnes | To, co píšu do knížek, vůbec nesouvisí s mým životem, žiju hrozně jednoduchý život, nemám rád dobrodružství, jsem papuč, mám rád stojaté vody, tvrdí Patrik Hartl, divadelní režisér, zakladatel Studia DVA a autor bestsellerů Malý pražský erotikon a Okamžiky štěstí. Když nemůže pracovat, tak je prý hystericky agresivní a nesnáší volný čas. Ale pokud ho má, tak je většinou sám. Dodává, že nejinspirativnější materiál je nuda, protože člověk má v sobě víc emocí, než zužitkuje.