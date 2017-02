Obléknu si číslo a bouchne to ve mně, pivo je nejlepší ionťák, říká účastník všech Jizerských 50

dnes | Moje žena mi už několik let říká, ať se tady nepletu, že už jsem pomalej, objedu tenhle ročník a pak se uvidí, bydlím ale na horách, nejsem medvěd, abych v zimě zalezl do brlohu, říká účastník všech JIzerských 50 pětasedmdesátiletý Ladislav Míka a dodává, že pivo je po závodě nejlepší iontový nápoj. Letošní ročník Jizerské padesátky chce dát za čas kolem čtyř hodin. Vzpomíná na řadu zážitků. Jednou mu prý napříkad těsně před závodem sundali sádru z nohy. Nejhorší zážitky souvisí s počasím. Problémy údajně dělá čerstvý sníh, stopa se podle jeho slov pak uhladí a lyže nevedou tak, jak by měly.