Ochrnul, ale nevzdal se. Na tomhle stroji brázdí svět. Ubližuju si, dlouho mi to nevydrží, ví Čeloud

dnes | Tělo si časem řekne, že už to stačilo, nechci ale zakrnět v komfortu, říká Jiří Čeloud, který v šestnácti letech skončil na vozíku. Osudovým se mu stal skok do rybníka. Ochrnul a nemůže hýbat ani prsty na rukou. Přesto jezdí na handbiku. Je to meditace, vyčistím si hlavu a posouvám si hranice, pro mě jako pro chlapa je to hrozně důležité, líčí muž, který s kamarády projel Maroko nebo Írán. Sebevědomí mu prý dodala první cesta na Island. Na to, abych takovou cestu podnikl, jsem se připravoval pět let, vypráví Čeloud.