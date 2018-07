Od Okamury k ODS. Nejsem fašista ani xenofob, v roce 2015 byla jiná doba, říká Černoch

dnes | Řekl jsem, že končím, věděl jsem, že směr, kterým se vydal Úsvit, je pro mě nepřijatelný, tvrdí bývalý poslanec Okamurova hnutí Marek Černoch. Vstoupil do ODS a na podzim chce za stranu kandidovat v komunálních volbách. ODS mi byla názorově vždycky blízká, vysvětluje muž, který v roce 2015 zpíval hymnu po boku islamofoba Martina Konvičky. Byla to chyba a jestli to někoho urazilo, tak se mu omlouvám, nevzpomínám na tu dobu rád, říká dnes Černoch.