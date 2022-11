Ondráček: FIFA je trochu totalitní. Zakrytá ústa nic nezmění, musela by přijít lavina

„Každé gesto sportovců je významné. Ale co změní? Hráči stejně zápas odehrají a udělají špinavou práci pro FIFA, kterou zajímají prodaná televizní práva a sledovanost. Změnit by to mohl tlak sponzorů, kterým se říká partneři, aby to bylo hřejivější,” míní sociolog sportu Vojtěch Ondráček. „Evropa je pokrytecká, ale nejen ona, hlavně FIFA nese vinu na smrti dělníků v Kataru,” dodává.

