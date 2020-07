Média pumpují vášně, titulky, že smrt si bere staré, byly odsouzeníhodné. Češi jsou neustále nespokojení, to je česká vlastnost. S žádným premiérem nejsme nikdy spokojení. Štěstí by měl každý hledat v sobě, lituji lidi, co jsou na vrcholu a myslí si, že to půjde ještě dál, z vrcholu se jde jen dolů, říká Pavel Pafko. Na krizi nebyl připraven žádný stát, roušky nebyly nikde, dodává.