Paroubkovy údajné miliony? Své příjmy vysvětloval už dříve. Kdo z vás to má, ptal se před lety

dnes | Bývalý premiér Jiří Paroubek podle své manželky dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Petra Paroubková to včera řekla v rozhovor pro TV Seznam. Někdejší předseda vlády to odmítá. Jeho manželka, se kterou se rozvádí, se prý snaží ovlivnit volby, ve kterých on sám kandiduje. Není to ale poprvé, co se o Paroubkovi mluví v souvislosti s původem jeho příjmů.