Pekarová: Jiná varianta než s Piráty a starosty není, Zeman musí konat podle voličů

Netuším, jestli má prezident v plánu jmenovat premiérem Babiše, ale my máme s druhou koalicí pohodlnou většinu a jiná varianta než vláda s Piráty a starosty není, doufám, že si to prezident uvědomuje. Vylučuji, že by kdokoliv z koalice jednal s hnutím ANO. Je důležité vytrvat a třeba i prezident bude svolný ke změně názoru, říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

