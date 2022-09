Pokud bude primátor, měl by se Svoboda věnovat hlavně vedení Prahy, říká Sedeke z ODS

„Propojení Jiřího Pospíšila s kauzou Dozimetr se mi nelíbí. Koalici SPOLU to asi poškozuje. Je ale otázka, jestli by pro nás znamenala větší ztrátu voličské podpory změna kandidátky, nebo to, že jsme se situaci pokusili vysvětlit,” říká Martin Sedeke z ODS. „Pokud se nám podaří dosáhnout toho, aby se Bohuslav Svoboda stal primátorem, doporučil bych mu, aby se věnoval hlavně vedení Prahy,” dodává.

