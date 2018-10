Politikům by prospělo, kdyby dělali i rukama, říká muž, který pro ANO dobyl Ostravu

dnes | Bylo by zdravé, kdyby lidé v politice byli dvě tři volební období a pak se vrátili zpátky, míní primátor Ostravy Tomáš Macura z hnutí ANO, který patří k jednomu z mála otevřených kritiků Andreje Babiše. Jeho právo měnit kandidátky se mi nelíbí, moc demokracie v tom nespatřuji, Nacher si zasloužil být v Praze lídrem, míní. Byl by rád, kdyby se ANO ideově vyhranilo. Zbytečně široce nabíráme voličskou základnu, dlouhodobě nám to uškodí, myslí si Macura.