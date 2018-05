Každý jedenáctý Čech má problém se závislostí na lécích. Terapeutka radí, na jaké si dát pozor

dnes | Setkala jsem se s člověkem, který polykal 120 prášků denně, závislost závislost může vzniknout už za dva měsíce, upozorňuje terapeutka Monika Plocová. Čechů, kteří mají problémy, je podle odborníků až 900 tisíc, pomoc ale vyhledá jen zlomek z nich. Je to tabu, lidé se za to velmi stydí, tvrdí Plocová. Mezi jejími klienty jsou manažeři velkých firem, kteří léky kombinují s alkoholem, i ženy, které se snaží zabezpečit rodinu. Problém je ale prý už u doktorů. Návykové léky totiž dlouhodobě předepisují i psychiatři. Mnohdy si říkám, jak je to vůbec možné, líčí Plocová. Je potřeba o tom mluvit a nebýt na to sám, problémy je třeba řešit včas, radí terapeutka.