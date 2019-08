Pořad ČT o dezinformacích? Ovčáček se bojí konkurence, proto kritizuje, říká Měcháček

dnes | Budeme diváky bavit a přitom je trochu poučíme, určitě jim ale řekneme, co je pravda a co ne, tvrdí herec Tomáš Měcháček, který bude na podzim provázet novou show České televize o dezinformacích To se ví. Sám jsem se nechal fake news nachytat, ale všechny informace se snažím ověřovat, říká Měcháček. Pořad už kritizoval mimo jiné prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Vyvolává to ve mně lechtivý chechot. Bude mít vlastní pořad, takže je to konkurenční boj, dodává moderátor.