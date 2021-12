Povinné očkování je krajní nástroj, který lidi rozděluje a bude je rozdělovat. Stabilní právní prostředí se tomu tady říkat nedá. Mělo by to být zákonem, s očkováním na covid bych byl mimořádně opatrný, říká právník z iniciativy Sníh Filip Křepelka. V tomto státě řada opatřeních postrádá sankce. Důvěra v instituce je otřesená i tak, situaci to nezlepší, dodává.

