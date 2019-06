Přeběhl Česko-Slovensko: Chtěl jsem vyhrát, 16 dní spal 4 hodiny denně, byl to závod

dnes | Dokopal jsem se k tomu, že závody nevzdávám, říkám si, že všechno má nějaký konec. Ani jednou mě nenapadlo, že bych si tu dovolenou chtěl zkrátit. Denně to bylo 80 kilomentrů, spal jsem čtyři hodiny, to těch 15 dnů v pohodě stačí. Bolí to, ale přes noc se dáte trochu dohromady, ráno se rozcházím pět kilometrů a pak se rozběhnu, nuda to není, jsem soutěživý typ, říká Jiří Vaculík, který loni skončil druhý na závodě 1000 Miles Adventure, což je přeběhnutí Česka a Slovenska z východu na západ nebo opačným směrem. Poučil jsem se z neúspěchu první rok, posbíral jsem zkušenosti, co nemám dělat stejně blbě. Poprvé jsem měl moc těžký batoh a vysoké tempo na začátku, to mě téměř vyřadilo, dodává.