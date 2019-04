Presová: Rodiče odsuzují a zakazují. Nechápou, co děti na on-line světě přitahuje

dnes | Už to vypni. Jak se na to můžeš dívat? Taková blbost! Tohle video tě baví? Jsi normální? To zaznívá v mnoha domácnostech. Rodiče odsuzují, přikazují a zakazují. Sami doma ovšem tráví spoustu času na mobilech a počítačích kvůli práci. Tomu ale děti nerozumí. Rodiče tam prostě pro ně v ten okamžik duchem nejsou, a tak se obrací k vlastním hrám na tabletu. Rodiče často nechápou, co děti do on-line prostoru přitahuje, a pak se diví, že tak vyvádí, když se jim vypne wi-fi, říká Karolina Presová, lektorka digitální hygieny.