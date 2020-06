Extrémní srážky se trefily do povodí, bouřky se seřadily jedna za druhou, navíc narážely na návětří Jeseníků, vysvětluje hydrolog Jan Daňhelka, proč začátkem týdne udeřily bleskové povodně. Sucho je přerušené, ať už se to týká půdy, nebo povrchových vod, hloubkové vrty ale pořád na většině území vykazují sucho. Charakter počasí by se měl střídat, co je normál, už teď ale definovat nejde, dodává.