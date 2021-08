Fúzí Avastu a Nortonu vzniká antivirový supergigant a největší firma svého druhu na světě. 186 miliard je pěkná částka, je to úspěch, ale odpovídá to zhodnocení společnosti Avast, říká Petr Koubský, redaktor Deníku N. Avast je velice úspěšná firma, ale Norton je světová značka, Avast ten lesk jména v Americe nemá, je to schůdek, jak se dostat výš, dodává.