Rusy válka nezajímá, konzumují propagandu. Částečně se na tom podílím i já, říká Just

„Baví mě v Rusku pracovat. Být v tom všem pozorovatelem je velice zajímavé,” říká novinář Jiří Just, který už 15 let žije v Moskvě. „Rusové se od války snaží distancovat. Tváří se, že je daleko. Konzumují propagandu, jak ji televize nabídne. Do jisté míry se na tom podílím i já, když v podobných pořadech vystupuji. Snažím se tam ale říkat úplně jiné věci, například nazývám válku válkou,” dodává.

