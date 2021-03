Není mým stylem vystupovat třikrát denně a třikrát říkat něco jiného, nestřílím data. Dělal jsem maximum. Kdybych uměl chytit vir, chytím ho a vynesu z republiky, říká ministr školství Robert Plaga. Ministerstvo v pandemii obstálo, ztracená generace z žáků nebude, půjde to spravit. Úřední maturita by nebyla šťastný krok, studenti by se měli připravovat na zkoušku, kterou jsem představil já, tvrdí.