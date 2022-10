„Po letech, kdy učitelé čekali a měli se školským systémem trpělivost, nejde očekávat, aby to byli znovu oni, kdo bude výdaje v rozpočtu sanovat. Ke zdravotníkům by si to žádný ministr nedovolil,” říká ředitel ZŠ Luh Petr Kořenek. Učitele rozzlobila slova ministra Vladimíra Balaše, který jejich stesky nad seškrtanou miliardou na běžné výdaje nazval hysterií.

