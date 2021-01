Nepociťujeme úlevu, ve srovnání s podzimem je nárůst počtu pacientů diametrální, říká vedoucí lékař JIP Infekční kliniky FN Ostrava Jiří Sagan. My, co pracujeme na covid jednotkách, jsme nezbytní. I když jsme v karanténě, jdeme do práce s ochrannými pomůckami. I kolegové vyčerpaní po infekci nastupují do směn. A tak je nás dostatek, pokud by nebyl, tak opravdu meleme z posledního, dodává.