Ságl: Absolutní bezmoc a bolesti, prosil jsem, aby mě uspali. Covid byl to nejhorší

Byla to absolutní bezmoc, kdy nemůžete dýchat, svíjíte se v křečích, prosil jsem o uspání, ač jsem věděl, že by to mohla být moje poslední prosba. Bylo to v únoru, nemohl jsem se ještě očkovat, ale jinak bych šel okamžitě. Zdravotníci, kteří se o mě starali, vzkazují, že na ARO jsou většinou neočkovaní, říká producent Tomáš Ságl. Neodsuzuji neočkované, jen říkám svou zkušenost, dodává.

