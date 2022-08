„Některá rozhodnutí v NBA jsou politicky ovlivněná, rozhoduje, že diváci přijdou na hvězdu. Je to marketing a byznys na úkor sportu. Mně byl vždy bližší kolektivní úspěch před individuálním a bylo mi to občas vyčítáno,” říká nejlepší český basketbalista Tomáš Satoranský. „Jsem rád, že se vracím do Evropy. Hraje se tu basketbal, který mi vždy vyhovoval víc,” dodává.

