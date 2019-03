Šéfka Zásilkovny: Balík doručíme levněji než Česká pošta, ale losy u nás nekoupíte

dnes | Nahradit poštu bude obtížné, dnes doručujeme balíčky z internetových obchodů, ale od jara začínáme doručovat i balíky mezi lidmi, a to výrazně levněji než Česká pošta. Ale nebudeme prodávat pojištění ani losy. Chceme 3000 poboček, doručovali jsme už i živé kobylky, říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny. Nejsme závislí jen na České republice, fungujeme v 11 státech, Česká republika teď tvoří 80 procent byznysu, do budoucna by to mělo být dvacet procent. Zvažujeme nasazení chatbotů, bohužel chybí politická vůle na to, aby se začaly testovat drony pro doručování, dodává.