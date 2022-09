Šíří osvětu o autismu a agorafobii: Svátek je, když si zvládnu sama dojít do obchodu

„Nemám problém mluvit o věcech, které jsou pro jiné osobní. Sdílím zkušenost o životě, který žiju,” říká Kateřina Dodo Doudová a popisuje co prožívá: „Panické ataky se mi časem vyvinuly v agorafobii, tedy strach z otevřených prostor. S lockdownem se mi totálně rozpadl řád a do teď jsem ho nesesbírala. Sváteční věc pro mě je, když se mi podaří si sama dojít do obchodu, ale beru to jako výzvu.”

