Měla jsem strach ne z nemoci, ale z léčby, z toho jak to vezme okolí, ne o sebe. Mluvit o tom veřejně je terapie, když to sdílím, mám menší strach. Ztratíte vlasy, tloustnete, ztrácíte obočí i řasy, chlupy, v zrcadle si připadáte jako chlap po pěti pivech, je to útok na ženskost. Pomáhá mi pracovat, s kamarády jedeme černý humor, říká Anna Julie Slováčková, která se léčí s karcinomem prsu.