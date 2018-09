Šojdrová: Desítky Čechů by si syrské sirotky vzaly, nejsme banda necitlivých lidí

dnes | Přihlásily se nám desítky rodin, které jsou ochotny se o 50 syrských sirotků postarat, vzaly by si je pod svoji ochranu, ty děti nemají, kam se v Sýrii vracet. Je to reálné číslo, čekala jsem, že se nad tím premiér zamyslí, ty děti jsou přece ohroženy, říká europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, která přišla s návrhem přijmout pět desítek syrských sirotků do Česka. Dodává, že jsou u nás zařízení pro přijímání azylantů poloprázdná, Česko má podle ní navíc velmi dobré zkušenosti s péčí o děti bez rodičů. Musíme prý EU ukázat, že umíme pomáhat.