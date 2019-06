Hrabě: Stáří nemá hodnotu, přestaly fungovat rodiny. Senioři řeší, že vše je špatně

dnes | Dezinformace šíří i dobře situovaní senioři, řeší, že všechno je špatně a nejde nikomu věřit. Titulky útočí na to, aby se lidé cítili ohroženi, potvrdili si svůj postoj, že všechno je špatně, že není možné věřit elitám. Neplatí, že staří lidé nejsou přítomni na internetu, říká Jiří Hrabě, ředitel organizace Elpida, která poskytuje kurzy a podporu seniorům. Dodává, že stáří ve společnosti nemá hodnotu, kterou by mělo mít, to, jak se společnost vztahuje ke stárnutí, není dobře, protože stárnutí je fakt a bude se nás brzy víc týkat.