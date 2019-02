Dáša je víc žena než já, užívá si to. Prsa jsem si dělala z ponožek, říká Stárková

dnes | Dáša se nebojí být sama sebou a neutíká, dodává transsexuálům odvahu. Je to moje nejkřehčí role, díky ní jsem si uvědomila své ženství. Seriál Most! jde s pravdou ven skrz humor, nastavuje zrcadlo společnosti, je to sonda, tak enormní divácký zájem se nedal očekávat, říká herečka Erika Stárková, představitelka transsexuálky Dáši v seriálu Most!. Na natáčení v Mostu mě překvapilo, že se tam vůbec nic neděje. Miloš Zeman, Andrej Babiš a Tomio Okamura se chovají jako rasisti, jejich výroky tomu nasvědčují, dodává.