Odvolání Petříčka udělá Zemanovi velkou radost, myslím, že musí být maximálně spokojen. Pro Hamáčka to bude nejspíš nevýhoda. Netušíme, co chce ČSSD říct, co nám nabízí, proč vlastně ještě existuje, říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Děje se tu naprosto chaotická politika, ani ministři neví, co se děje. ČSSD už je pod rozlišovací schopnost Babiše, dodává.