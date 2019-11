Zatím je v pořádku, že to zůstává v občanské rovině. Je otázka, jestli nemá vzniknout nějaká nová strana. Opozici držím palce, ale zatím to trošku skřípe, míní herec Ivan Trojan, který se zúčastnil demonstrace na Letné. Nelíbí se mi, že ANO vládne s komunisty. Chci žít ve státě, na který můžu být hrdý. I to, že nejsme ochotní přijmout dvanáct uprchlíků, je smutné, říká Trojan.