Tvrdý brexit je teď pravděpodobnější než kdy jindy, dohoda vázne, upozorňuje Chmelař

dnes | Je to padesát na padesát, pokud se nám dohoda nepodaří do konce listopadu, budeme směřovat k chaotickému brexitu, tvrdí státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Pokrok v jednání o odchodu Velké Británie z EU nepřineslo ani včerejší setkání lídrů členských zemí, kritickým bodem přitom zůstává otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Těžko si představit sektor, kterého by se chaotický brexit nedotknul, říká Chmelař.